Xuxa comemora aniversário de Sasha Meneghel na web: 'Amor de todas as minhas vidas'

Rio - Xuxa, de 60 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira para celebrar o aniversário de 25 anos da filha, Sasha Meneghel. No Instagram, a Rainha dos Baixinhos publicou um vídeo, repleto de registros de momentos especiais das duas, e escreveu um longo texto em homenagem à modelo.

"Meu orgulho, amor de todas as minhas vidas! Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorri… Sua alegria é meu maior presente! E, hoje, eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que você possui", iniciou a loira na legenda do post.

"Você é simplesmente linda por dentro e por fora! O que peço é que Deus te dê saúde e muitos momentos lindos ao lado do João Figueiredo [marido de Sasha]. Te amo imensamente, meu bebê! Feliz aniversário!", concluiu a apresentadora.

A modelo também recebeu uma homenagem emocionante do pai, Luciano Szafir. Em seu perfil na rede social, o ator também compartilhou fotos ao lado da filha e não poupou palavras para elogiá-la.

"Filhota, minha pequenina linda. Te amo tanto, parece que foi ontem que te peguei no colo após o parto, e te levei até o berçário cantando para você... Tenho tanto orgulho da mulher que se tornou, que não cabe dentro de mim. Te desejo toda saúde do mundo e que conquiste todos os seus sonhos sempre!", disse Szafir.



"Construa o seu mundo, tenha a sua volta pessoas que te amem como você merece, continue com a sua fé, compaixão e seu senso de justiça! Você tem qualidades que são raras nesse mundo. É seu aniversário, mas sou eu que te agradeço por ter me ensinado tanto e por me fazer querer ser a cada dia uma pessoa melhor! Te amo para sempre. Papis", finalizou.

