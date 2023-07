'Fé nas Maluca': Iza entrega tudo em parceria com MC Carol

Rio - A cantora Iza já se prepara para seu próximo álbum, que deve ser disponibilizado ao público, ainda este ano. O pontapé inicial da nova produção, foi a música "Fé nas Maluca", lançada em parceria com MC Carol, contando com um clipe especial que entrou nas plataformas digitais nesta sexta-feira (28).

De acordo com a artista, a faixa fala sobre mulheres que após uma decepção amorosa, precisam ser sóbrias, tentar seguir em frente, mas na verdade querem se vingar. “Ela é uma mistura de irmandade e amizade. Quero que as mulheres assumam esse sentimento louco de não disfarçar a dor, de não precisar ser politicamente correta e abraçar a sua verdade. Você acha que eu sou maluca? Então vou ser maluca!”, afirma.

A canção traz referência a Xangô, orixá da MC, que aceitou o convite de primeira. “Eu fiquei apaixonada pela música quando ouvi. Esse convite eu jamais esperava porque nossos trabalhos são tão diferentes, mas eu acredito que foi um presente do Universo, dos orixás e de Deus. Acredito que cada um que ouvir terá um entendimento, mas o que eu entendo dessa música é que ela fala sobre como algumas pessoas, de forma geral, se aproveitam das mulheres artistas pretas parar tirar algum proveito de todas as formas. Eu passei por várias situações na minha vida, com empresários e namorados, e essa música chega para falar de justiça", reflete.

O clipe da música foi filmado em película, uma novidade na carreira da cantora, contando com a participação especial do ator Fábio Lago e gravado na Tribe Pedreira, em Pirapora do Bom Jesus. As referências para o roteiro vieram do cinema setentista brasileiro, que falam dos folclores nacionais. Iza trouxe ainda referências estéticas e visuais de histórias e lendas cinematográficas, como o filme “Cocoon”, um de seus preferidos, por se tratar de um ser puro que veio parar no mundo real.

“A Mulher de Pedra era pura e ingênua, e se deixava levar por essa relação com o garimpeiro. Até o momento que ela entende que está sendo usurpada por ele e foge, indo ao encontro da personagem da Mc Carol, que se torna sua aliada e comparsa de vingança”, conta.



Carol declarou estar apaixonada pelo clipe. “Tudo nele tem um sentido, onde foi gravado, o que foi pensado pra cada cena e toda a equipe envolvida foi incrível. Era um momento que eu precisava muito. Tanta gente tenta nos diminuir como mulher, como artista, e eu me senti muito nesse clipe, minha autoestima foi lá em cima”, reflete.