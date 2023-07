Viih Tube agradece apoio da mãe: 'Cuidou de mim e da minha filha'

Rio - Viih Tube divulgou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (28), comentando a apoio da mãe, Viviane, após o nascimento da neta, Lua Di Felice. A influenciadora de 22 anos ainda destacou a ajuda da matriarca durante a gestação e o puerpério.

"Minha mãe me dava banho quando eu era criança. Com 22 anos, precisou me dar banho de novo no pós-parto, no puerpério, na amamentação e cuidou de mim e da minha filha com muito amor. Ali, entendi o significado de que ser mãe é para sempre", afirmou.

Na legenda da postagem, ela ainda fez um questionamento aos seguidores sobre a maternidade. "Você depois que virou mãe, também viu sua mãe com ainda mais gratidão e força?"