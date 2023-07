Ed Motta fratura tornozelo em acidente caseiro e cancela show

Rio - Ed Motta, de 51 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para informar o cancelamento do show que faria no Festival Sesc de Inverno, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, neste sábado. Em vídeo publicado no Instagram, o cantor revelou ter sofrido um acidente caseiro que o levou a suspender sua apresentação, sendo substituído por Paulinho Moska.

"Salve, salve, pessoal! Seguinte: infelizmente, não vou poder fazer o show de amanhã de Rio das Ostras. Me acidentei aqui em casa, mas tá tudo bem. É a prova de que ficar em casa também pode se machucar", brincou o artista. Ao DIA, a equipe de Ed confirmou que o cantor fraturou o tornozelo e ficará com a região imobilizada durante dois meses.

Recentemente, Ed Motta lançou o single "Safely far" como carro-chefe de seu próximo álbum, intitulado "Behind the tea chronicles". O disco tem previsão de chegar às lojas físicas e às plataformas digitais no dia 20 de outubro, cinco anos depois do último álbum divulgado pelo cantor carioca.