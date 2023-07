'Questão de desenvolvimento', diz Lore Improta sobre problemas noturnos da filha

Rio - Lore Improta relatou aos seguidores que tem enfrentado problemas durante a madrugada com a filha, Liz, fruto do relacionamento com Léo Santana. A influenciadora e dançarina de 29 anos contou que a bebê de 1 ano e 10 meses tenta sair do berço à noite para dormir na cama.

"Liz sempre dormiu no berço. Mas agora está acordando de madrugada e querendo ir para a cama. Estou tendo que ir conversar. Mas também não sei se ela já está querendo sair do berço por uma questão de desenvolvimento, mesmo. Tudo é novo. Vamos observando por aqui", disse Lore.

Ela ainda contou que após a primeira tentativa precisou levantar novamente para atender a filha. "Acho que a noite será longa por aqui. Pelo menos, fico sentindo o cheirinho dela e recebendo esse abraço gostoso."