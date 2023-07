Pais de Sthefany Brito sofrem acidente de carro e atriz relata 'desespero'

Rio - Sthefany Brito informou, na noite desta quinta-feira, que seus pais sofreram um acidente de carro na estrada, no fim de semana, quando deixavam São Paulo em direção ao Rio. Em postagem nos Stories do Instagram, a atriz explicou que tem feito poucas atualizações nas redes sociais para dar atenção ao padrasto, Joe, que já está em casa, e à mãe, Sandra, que passou por uma cirurgia após a batida e segue internada.

"Ando sumida porque meus pais sofreram um acidente de carro na estrada voltando de São Paulo no fim de semana. Foi o maior susto e desespero das nossas vidas! Agora, sim, posso dizer que está tudo bem", declarou a irmã do também ator Kayky Brito.

Na sequência, a artista deu detalhes sobre o estado de saúde dos parentes: "Meu pai mesmo com dores por conta da batida, num geral está bem e já de alta! Minha mãe operou e estou aqui com ela no hospital enquanto ela se recupera! Ela é a base da nossa família, a mulher mais forte e com vontade de viver que eu conheço! Vovó Sandra é uma guerreira!!", escreveu a apresentadora. "E Deus é maravilhoso! Foi um grande livramento, uma segunda chance", completou Sthefany.

Nesta sexta-feira, a atriz voltou aos Stories para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido de fãs e amigos. "A gente só tem gratidão no coração, por esse livramento, pela vida da minha mãe e do meu pai. Meu pai, graças a Deus, já está em casa se recuperando. Minha mãe ainda está no hospital, se recuperando da cirurgia que foi mais séria do que a gente pensava que seria. Mas deu tudo certo, operar era o melhor pra ela nesse momento. E agora é se recuperar, um dia de cada vez, cercada de amor e carinho. Vovó Sandra é dura na queda", finalizou.