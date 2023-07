'Altas Horas' homenageia a amizade em encontro de famosos que mantém relações de parceria

Rio - Sob o comando de Serginho Groisman, o "Altas Horas" deste sábado (29), promete emocionar os telespectadores, destacando histórias de companheirismo de famosos, que são melhores amigos na vida real. O programa vai contar episódios de afeitos, afinidades e sentimentos vivenciados por Eduardo Sterblitch e Luisa Arraes, Rodrigo Simas e Jéssica Ellen, Viih Tube e Bianca Andrade, Andréia Sadi e Natuza Nery, Simony e Jairzinho, além de Dilsinho, que levou ao programa quatro amigos da adolescência.

O programa fala um pouco de alguns destes encontros, como o de Eduardo e Luisa, que se conheceram na atuação. “Na minha participação, eu era o noivo dela... ela chegou a me dar uma pulseirinha da amizade na época das filmagens”, conta Eduardo. “Ele é o maior parceiro do mundo!”, rebate Luísa. Jéssica e Rodrigo, também vivenciaram episódios parecidos, durante as gravações de "Malhação". “Ele foi uma pessoa que me apoiou muito. Ele já tinha feito outras novelas, então o apoio dele foi muito importante”, contou ela.

Viih Tube e Bianca reúnem trajetórias similares e acreditam que isso fez com que se tornassem "best friends". “Na verdade passamos por muitas fases em comum. Temos nossas carreiras, e passamos pelo Big Brother Brasil, e agora pela maternidade”, diz Boca Rosa.

As jornalistas da GloboNews, reúnem detalhes de vida parecida, mas em outro segmento. Foi do jornal impresso, que estrearam na TV, precisando de muita ajuda mútua, para conseguir destaque. “A gente se fala o dia inteiro por mensagem de texto...Eu que dei o furo da gravidez e do nascimento dos filhos dela”, conta Natuza.