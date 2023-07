Lana Bittencourt está sendo transferida para UTI, afirma Prefeitura de Petrópolis

Rio - A Prefeitura de Petrópolis informou na tarde desta sexta-feira (28), que a cantora Lana Bittencourt, internada em uma Unidade de Pronto Atendimento do município, localizado na Região Serrana do Rio, está sendo transferida para um leito de UTI. Segundo as informações repassadas pelo comunicado, a Unidade de Terapia Intensiva fica no Hospital Alcides Carneiro, que também fica na cidade onde a artista vive atualmente.

Ainda de acordo com as informações repassadas pela Secretaria de Saúde do município, Lana deu entrada na unidade com quadro de infecção urinária, sendo tratada com antibióticos. A cantora também apresentou doença arterial crônica e lesões no calcâneo, recebendo os protocolos de atendimento conforme previsto no fluxo, com normalidade.

Mais cedo, a filha da artista, Laninha, conversou com exclusividade com O DIA, afirmando que precisou acionar amigos e colegas famosos, para intervirem no caso, que teria chegado ao conhecimento do presidente Lula. "Além da mobilização de vários artistas, duas grandes amigas me ajudaram com isso, uma delas é a Drª Margareth Dalcomo da Fiocruz e a Jandira Feghali, que estão tentando essa remoção urgente da mamãe para um leito de UTI próximo aos familiares, em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, já que a UPA informou que ela poderia ir para Campos, Volta Redonda e outros lugares, então precisei de ajuda para conseguir isso", informou.

O marido da artista, o maestro Mirabeaux, anunciou que para o fim do próximo mês está previsto um lançamento de um novo trabalho do casal, afirmando que precisa da companheira por perto. "A gente está lutando, porque não vemos força nenhuma do município para transferir. A gente está tentando ver se ela fica mais um pouco com a gente, pois está com 91 anos. E a gente sabe o quanto é dificil enfrentar uma doença, sem assistência médica", detalhou.