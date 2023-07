Patricia Abravanel recebe elogios por mudança nos cabelos: 'Linda demais'

Rio - A apresentadora Patricia Abravanel usou as redes nesta sexta (28) para compartilhar o resultado de seu novo visual. A famosa decidiu clarear os cabelos e aproveitou para dar uma dica aos seus seguidores, que, como ela, têm medo do ressecamento causado pela descoloração.

"Ainda mais iluminada!! E sem descolorir. Amei. Obrigada por tudo @anilsonknight. Arrasou", escreveu a filha do empresário Silvio Santos na legenda do post. No vídeo em que mostra os detalhes do procedimento, Patricia comemora que conseguiram clarear seus cabelos só usando tinta e exibe a vista de sua mansão com vista para o mar.



Fãs da comunicadora logo foram aos comentários da postagem para elogiar o novo look da influencer: "Ficou ainda mais maravilhosa", admirou um internauta. "Cor de Sol de praia! Lindo!", disse outra. "Olha ela, toda blogueirinha", brincou uma terceira. "Você já é linda e ficou mais bela, mudar o visual é tudo de bom", afirmou mais uma.