Bianca Andrade faz desabafo sobre rotina com diagnóstico de TDAH: 'Me atrapalha'

Rio - Bianca Andrade, de 28 anos, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com os seguidores sobre seus hábitos diários. Nesta sexta-feira, a influenciadora digital foi sincera ao revelar sua rotina cheia de regras para conviver com o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

"Fatos sobre mim: eu gosto muito de disciplina! Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo pra ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia", começou a famosa, em postagem nos Stories do Instagram. "Nem sempre consigo dar conta de tudo, até porque, o TDAH me atrapalha bastante, mas eu gosto muito de dar vários checks no meu dia, me faz um bem danado", completou ela.

O Ministério da Saúde informa que o TDAH é hereditário e se manifesta através de sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade, podendo se desenvolver na infância do portador e acompanhar o indivíduo em toda a vida. O transtorno pode ser tratado com medicamentos, psicoterapia e fonoaudiologia, nos casos de deficiência na escrita ou fala combinadas ao déficit.