Ludmilla é criticada por suposta colaboração com Gusttavo Lima: 'É de lascar'

Rio - Depois da cantora Ludmilla postar uma foto ao lado do sertanejo Gusttavo Lima, fãs que suspeitam que os dois estão trabalhando em uma colaboração criticaram a decisão da funkeira. Nesta sexta (28), a insatisfação dos internautas foi tanta que o nome do cantor acabou como um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Na postagem enigmática, Ludmilla aproveitou para atiçar a curiosidade de seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Gusttavo em seus stories, onde os dois aparecem brindando com duas taças de vinho. "Aguardem... @gusttavolima", escreveu a famosa em cima do clique.



Usuários das redes não aprovaram a suposta parceria e fizeram questão de deixar clara a sua revolta: "Onde a Ludmilla tá com a cabeça?? Gusttavo Lima é de lascar… Que decepção. Um dia defendi ela", desabafou uma pessoa. "Se fosse a Anitta: Após Gusttavo Lima declarar ser homofóbico e bolsonarista, Anitta chama ele para uma parceria, animados?", ironizou outra. "Pedi Baco Exu do Blues e recebi Gusttavo Lima, vou me matar na frente da Lud", brincou uma terceira. "Sai dessa, @Ludmilla. Gusttavo Lima bolsominion não", pediu mais uma.