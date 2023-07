Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, revela se vai participar da 'Fazenda'

Rio - Rodrigo Godoy foi às redes nesta sexta (28) para negar rumores de que estava confirmado como participante da nova edição de 'A Fazenda'. O ex-marido da cantora Preta Gil disse que não ia comentar sobre o caso, mas decidiu esclarecer que não pretendia entrar no programa depois de ver algumas notícias falsas usando seu nome.

"Venho por meio deste comunicar que, não, eu não vou pra 'Fazenda'. Não ia ficar falando nada por aqui, achei que esse assunto tivesse cessado, mas hoje eu voltei no Instagram e um monte de amigo meu tinha mandando link com meu nome em lista de participantes confirmados do programa", contou em seus stories.

O influenciador afirmou também que não tinha interesse em entrar no reality e que não faria parte do programa mesmo que fosse chamado pela Record. "Então queria avisar a todos vocês que não vou pra 'Fazenda' e não tenho interesse. Não fui nem convidado pro programa, mas não iria. Não sei porque tão espalhando essa mentira, mas a emissora sabe que não vou e, ao invés de desmentir, fica deixando isso seguir", reclamou.

Horas mais tarde, o famoso chegou até a fazer uma brincadeira sobre o assunto, se filmando com um filtro de vaca e fazendo graça. "Hoje tô com a certeza que nosso telefone realmente tem uma escuta, porque eu tô achando que o assunto falado e o filtro ofertado tem coisas em comum. E aí meu comentário pra vocês aqui é: Mu", brincou.