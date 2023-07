'Xuxa, O Documentário' chega à TV aberta após sucesso no streaming; saiba mais

Rio - Fãs de Xuxa Meneghel poderão conhecer um pouco mais do início da carreira da cantora e apresentadora no primeiro episódio de "Xuxa, O Documentário", que será exibido na TV Globo, na próxima segunda-feira (31). O capítulo que vai ao ar na "Tela Quente", após "Terra e Paixão", traz depoimentos exclusivos da Rainha dos Baixinhos, assim como do empresário Boni e das ex-paquitas Andréa Veiga e Letícia Spiller, entre outros, sobre os primeiros passos da loira na televisão.

Por meio de reencontros exclusivos e entrevistas conduzidas por Pedro Bial, a série relembra a rotina intensa de um dos maiores astros pop do país e as relações com a equipe por trás das câmeras e também com a família. Além do episódio inicial, outros dois capítulos já estão disponíveis no Globoplay, que divulga novos episódios às quintas-feiras, às 18h.

A produção mergulha nas memórias de Xuxa e resgata a sua trajetória completa, desde o início como modelo, ainda em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul – onde nasceu e foi criada -, passando por sua carreira como atriz, até o Brasil se tornar pequeno para sua fama como apresentadora e cantora infantil, sendo natural a sua conquista pela América Latina, Europa e Estados Unidos, e os encontros com personalidades como Michael Jackson e John F. Kennedy Jr.

"Xuxa, O Documentário" tem direção geral de Pedro Bial, direção de Cássia Dian e Mônica Almeida, e roteiro de Camila Appel. A realização é do Conversa.doc, núcleo de documentários da equipe do 'Conversa com Bial', com produção de Anelise Franco, em coprodução com a Endemol Shine Brasil. A direção de gênero é de Mariano Boni.