Internautas se divertem com primeira vez de Fiuk em ônibus, aos 32 anos

Rio - O cantor Fiuk chocou seguidores ao admitir que fez sua primeira viagem de ônibus nesta sexta (28). O filho do músico Fábio Jr. completa 33 anos de idade em outubro deste ano e decidiu experimentar o meio de transporte comunitário para participar do primeira dia do evento 'Imagineland', em João Pessoa, na Paraíba.

A viagem rendeu até um post, que acabou viralizando quando o ex-brother confessou que era sua primeira vez dentro de um ônibus, respondendo a um internauta que disse que ele tinha "Cara de quem nunca andou em um busão". Na série de fotos, Fiuk aparece de jaqueta e calça jeans pretas, um gorro branco e óculos de Sol enquanto posa na parte da frente do veículo: "Sextou no busão. Qual a próxima parada? IMAGINELAND. Bom dia, família", escreveu o famoso na legenda.

Com a repercussão da postagem, o herdeiro chegou a fazer uma brincadeira sobre a "situação difícil" estava vivendo para comparecer ao festival. "Hoje tá complicado aqui, tá difícil. Já tive que pegar um ônibus, cês acreditam? E aí eu chego de viagem e a galera me coloca num quarto que é completamente longe da praia. Quem já passou por um absurdo desses?", ironizou em um um vídeo.

Seguidores entraram na gozação e também fizeram graça com "os perrengues" que o artista estava passando. "Não tá fácil pra ninguém", comentou uma pessoa. "Só rico mesmo pra postar foto dentro do ônibus no feed!", afirmou outra. "Me lembrei do meme do 'BBB' pra ele não ser eliminado kkk", disse uma terceira. "Se eu encontro um desses no busão, eu peço em casamento", contou mais uma.