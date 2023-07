Otávio Mesquita sofre assalto à mão armada e desabafa: 'Quase tomei um tiro'

Rio - Otávio Mesquita, de 64 anos, revelou ter sido assaltado à mão armada, nesta sexta-feira, quando chegava de carro em seu escritório, localizado dentro de um condomínio, em São Paulo. O apresentador gravou um vídeo no local onde foi abordado pelo criminoso que levou seu relógio e não escondeu a revolta com a falta de segurança dentro da propriedade.

"Aqui é onde eu tenho o meu escritório. Pensa que tem segurança, ok. Os seguranças aqui dentro, lamentavelmente, não são armados. Parei meu carro aqui, abri a porta do meu carro dentro do meu condomínio. Entrou um motoqueiro, um ladrão, e me assaltou aqui quando eu saí. Ele levou meu relógio", relatou o jornalista no registro publicado no Instagram. "Todos os condomínios têm que ter os seguranças armados. Foi terrível. Graças a Deus não aconteceu nada, mas eu estou aqui para mostrar para vocês", finalizou.

Na legenda da postagem, Otávio continuou o desabafo sobre a falta de proteção dentro do condomínio: "Quase tomei um tiro! Meu Deus! Fui assaltado, ao longo da minha vida, 12 vezes. Pergunta: como um condomínio não tem seguranças armados? Como a saída de emergência não é automatizada para fechar saídas? Como a entrada e saída é fácil? Como um ladrão pode entrar no condomínio? Isso não tem lógica!", disparou.

"Quem são os culpados? Pensa em um ladrão botar arma na minha cabeça dentro de um condomínio de escritórios? Estou errado? Não me preocupo com relógio mas sim com seguranças!!!", escreveu o apresentador, que ainda revelou ter quatro seguranças armados em casa, além de doze câmeras instaladas. "Deus me protegeu!", completou.

Confira: