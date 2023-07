Cauã Reymond se torna um dos assunto mais comentados da web após cena quente de 'Terra e Paixão'

Rio - Cauã Reymond se tornou uma dos assuntos mais comentados da web após o capítulo de "Terra e Paixão" da última sexta-feira (28). Com a primeira cena de sexo entre Caio e Aline, interpretada por Barbara Reis, a web foi à loucura com os registros do ator, sem camisa e com uma sunga que marcou sua região íntima.

Disposta a tomar um banho de riacho sozinha, a viúva foi flagrada pelo galã, que recebeu um convite especial para aproveitar a água junto com a professora. "Você quer que eu vá embora? Eu

voltei porque acho que você quer que eu fique", destacou o produtor rural. "Não, eu quero que você fique", confirmou a protagonista.

Tirando a roupa e já beijando Aline, o personagem de Cauã Reymond exibiu o peitoral definido, além de conquistar elogios após transar com o ex-affair do irmão. O principal destaque foi o "volume" destacado na sunga de Caio, que também entrou em destaque na trama de Walcyr Carrasco.

Confira as reações de alguns internautas:

É pra isso que eu assisto a novela. Misericórdia Cauã Reymond um tremendo gostoso. #TerraEPaixão #CauãReymond https://t.co/rw1Jce74yG — Nil (@NillMacedo) July 29, 2023

CAUÃ REYMOND PQP Q DELÍCIA SALIVEI pic.twitter.com/7K3Z571zQb — misa (@_holyfvck_) July 29, 2023

Só eu que achei incrível a cena de riacho do Cauã Reymond com a Bárbara Reis? — Jackeliny Cristina (@jacky_cristinaa) July 29, 2023

Porque eu repeti 500 vezes essa cena do Caio pra ver se o Cauã Reymond tinha interpretado bem?#TerraEPaixão

Reprodução TV Globo pic.twitter.com/ireLgxe6PR — Vera Regina (@vera_regina14) July 29, 2023