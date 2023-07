Luciano Huck recebe Alcione no 'Domingão'

Rio - Não deixe o Samba Morrer, que a loba vem aí neste domingo (30), no programa comandado por Luciano Huck, na TV Globo. Alcione será um dos destaques da atração, se apresenta com canções que marcaram sua trajetória, com uma performance musical que pode ser definida como uma grande atração para toda a família.

O programa vai reunir ainda uma nova disputa no "Pequenos Gênios", com seis crianças de altas habilidades, que participam da competição no palco, reunindo educação e conhecimento.

Já no "The Wall", Marcio e Nayane são um casal que encara a parede, com a meta de comprar uma cadeira de rodas especial para um dos filhos.