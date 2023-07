Geraldo Azevedo e Chico César lançam nova versão de canções

Rio - Foi lançada nesta sexta-feira (28), a parceria de Chico César e Geraldo Azevedo em "Deus Me Proteja/Moça Bonita". A faixa abre as ações em torno do novo projeto musical dos dois, chamado "Violivoz - Ao vivo", que tem previsão de estreia dia 11 de agosto. As ações incluem um show, com novas versões de canções que marcaram a trajetória dos artistas, em novos arranjos feitos pela dupla, além de vídeos que serão disponibilizadas nos canais de ambos na web.

“Cantar 'Deus Me Proteja' com Geraldo Azevedo, depois de gravá-la primeiramente com Dominguinhos, me dá muito prazer, pois seus caminhos harmônicos e melódicos têm muito a ver com uma certa doçura barroca que dialoga diretamente com a obra desse mestre. A própria linha de introdução do violão tem a ver com ele, com a influência que tenho dele. Juliette tornou essa canção tão popular que chega a ser um momento de júbilo coletivo quando a tocamos no show”, diz Chico César.



"Moça Bonita" lançada primeiramente por Nara Leão no disco "Romance Popular", em 1981, é uma parceria de Geraldo Azevedo e Capinan. No mesmo ano, o compositor pernambucano incluiu a canção no álbum "Inclinações Musicais". "Eu já era fã desse grande poeta e foi uma honra me tornar seu parceiro com uma canção emblemática como essa. A melodia veio tão fácil, que fiquei com medo de ter plagiado alguém. Na época, mostrei a música para alguns amigos, que adoraram e confirmaram que a melodia realmente era inédita", revela Geraldo Azevedo.