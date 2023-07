Carro de Pedro Sampaio é alvo de disparo de arma de fogo

Rio - Pedro Sampaio usou as redes sociais na madrugada deste sábado (29) para mostrar um registro de seu carro atingido por um tiro, na janela do motorista, o que fez com que o vidro trincasse. Apesar de viver no Rio de Janeiro, não é possível entender pela postagem, onde o artista estava e o que ocorreu com seu veículo.

A imagem revela ainda que o automóvel sofreu ainda um arranhão na lateral, mas até o momento, não foram divulgados mais detalhes do ocorrido.

Em um story compartilhado com os fãs, o DJ e cantor, que recentemente disponibilizou ao público a canção "Joia Rara", foi pontual ao revelar o registro, que contou apenas com uma legenda: "Livramento", declarou.