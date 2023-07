Kelly Key se diverte ao ser confundida com a filha em shopping

Rio - Aos 40 anos de idade, Kelly Key mantém sua beleza como nos dias de antes, chegando a ser confundida com a filha, Suzanna Freitas, fruto do casamento com Latino. A jovem tem 22 anos de idade e surpreende pelas similaridades com a aparência da mãe.

"Nunca tinha acontecido antes! Estou no shopping, e a menina do caixa falou para mim 'você é a filha da Kelly Key, não é?'. Eu falei 'não sou a filha, sou eu mesma'', contou.

Ainda segundo a artista, a funcionária do estabelecimento não acreditou nela, precisando chamar uma amiga para confirmar que se tratava de Kelly. "Não satisfeita, ela chamou uma menina e falou 'olha a filha da Kelly Key'. Eu não posso ser filha de mim mesma, sou a própria. Me achei a juventude em pessoa", disse aos risos.

Recentemente, as duas reproduziram a capa de um álbum da loira, lançado nos anos 2000. Na foto, Kelly aparece com o CD nas mãos, ao lado da filha. "A versão real mini-me", escreveu a cantora.