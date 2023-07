'O surf é mágico', diz Letícia Spiller sobre prática esportiva

Rio - Leticia Spiller usou as redes sociais neste sábado (29) para mostrar aos internautas suas aventuras na prática do surf. A atriz e ex-paquita, revelou que iniciou na modalidade esportiva recentemente, incentivando os fãs a também se aventurarem em seu novo hobby.

Com as fotos publicadas, a artista abriu o coração sobre sua conexão com o mar, além de confessar que o filho Pedro, do relacionamento com Marcelo Novaes, a incentivou a iniciar as atividades.

"O surf é mágico! Um esporte de pura conexão com a natureza aqui e agora! É silenciar a mente e sorrir", Obrigado aos meus amores Stella e Pedro e às minhas amiguinhas de 50+ que me incentivaram a entrar nessa gostosa brincadeira! Como eu digo: nunca é tarde!", escreveu.

Famosos e admiradores aproveitaram o momento para elogiar a perfomance de Spiller. "Que lindo te ver no mar surfando", afirmou a atriz Isabella Santoni. "Musa!!!! Você tá de brincadeira, se não bastasse ser incrível artista, agora vai para o surf!", comentou um fã. "Nunca é tarde mesmo! E quando a gente tem amiga que é pau pra toda obra fica melhor ainda. Amei o convite, bora surfar mais", afirmou uma amiga de Letícia.