Maisa se desespera após incêndio em apartamento no Recife

Rio - Maisa Silva passou por um momento de desespero durante a manhã deste sábado (29). A atriz, que estava hospedada na Zona Norte do Recife, teve o apartamento atingido por um incêndio. Depois de ser resgatada, a apresentadora foi vista em frente ao prédio, chorando e bastante abalada. Duas amigas precisaram ser resgatadas pelo SAMU.

Segundo as informações do G1, Maisa estava no 26º andar do edifício, acompanhada de sete pessoas. O fogo teve início por volta das 10h, deixando duas pessoas presas no apartamento. Ela e duas amigas conseguiram sair do espaço e uma babá retirou uma criança, que era filha dos proprietários do imóvel.

Dois jovens precisaram de apoio do Corpo de Bombeiros para sair do espaço, já que a sala por onde era feito o acesso, tinha fogo e bastante fumaça. O DIA entrou em contato com a assessoria da atriz, que até o momento não respondeu aos questionamentos.