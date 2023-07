'Não houve convite', diz equipe sobre rumores de Paloma Duarte substituir Monica Iozzi em novela das 18h

Rio - Com uma série de rumores sobre a ida de Paloma Duarte para o elenco de "Elas por Elas", nova produção das 18h, realizada pela TV Globo, a equipe da atriz nega que exista uma confirmação oficial de que a artista vai substituir Monica Iozzi. A artista anunciada como Nathália, na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson, precisou deixar o folhetim depois de descobrir problemas de saúde.

fotogaleria

Questionada, a equipe de Paloma informou que não existe confirmação oficial, apesar da emissora ter entrado em contato para saber da disponibilidade da atriz. "A Globo fez uma ligação na semana passada, para sondar a agenda da Paloma, mas não houve convite como estão falando por ai. Não tem nada definido ainda", informou uma das assessoras.

Monica Iozzi usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para informação a decisão, motivada por questões de saúde, descobertas recentemente.

"Estou aqui para contar que estou saindo do elenco da novela 'Elas por Elas', por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", disse ela.

A atriz informou ainda que a decisão aconteceu em comum acordo com a TV Globo, além de dizer que volta em breve, num novo trabalho da casa. "Acho importante ressaltar que a minha relação com a TV Globo continua ótima, segue firme e forte. Logo, logo, assim que essa tempestade passar, eu volto em algum novo projeto. Estava ansiosa para repetir minha parceria com a Amora Mautner, minha diretora querida que se tornou minha parceira de vida ao me convidar para integrar o elenco de A Dona do Pedaço, em 2019. Teremos outras oportunidades, queremos isso", complementou.

O DIA tenta contato com a TV Globo para confirmar se Paloma vai substituir a colega na nova trama, ao lado de seis personagens principais, interpretadas por atrizes renomadas como Deborah Secco, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Karine Teles, além de Maria Clara Spinelli, que estreia como a primeira protagonista trans da TV e a ex "The Voice", Késia Estácio.