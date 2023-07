MC Kátia tem parte do pé direito amputado e retorna ao CTI

Rio - MC Kátia, mais conhecida como a Fiel, precisou passar por uma cirurgia para amputar parte do pé direito, na última sexta-feira. A funkeira, de 47 anos, se submeteu ao procedimento após a retirada de um mioma , responsável por paralisar seus rins, e segue internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio.

"A cirurgia foi um sucesso. Kátia perdeu metade do pezinho que estava doente e segue em recuperação. Obrigado a todos os médicos do Hospital Souza Aguiar", diz um anúncio feito por Leonardo, marido da cantora, através dos stories no Instagram oficial da artista.

Problemas de saúde

Em junho, MC Kátia usou as redes sociais para explicar aos fãs o diagnostico de um tumor benigno no útero , descoberto há cerca de um ano. Na ocasião, a artista afirmou que o problema desencadeou a paralisia de seus rins, o que ainda contribuiu para piorar seu quadro de trombose e levou à necessidade de amputar parte do pé.

"Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse [de cantar]. Não ando dentro de casa, estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido, como vocês sabem, trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali. Eu vim dar uma satisfação para vocês do por que eu estou sumida dos palcos. Estou cuidando da minha saúde. Quem puder me ajudar em qualquer coisa", afirmou a funkeira, na ocasião.