Lana Bittencourt permanece na UTI, em Petrópolis

Rio - Lana Bittencourt, de 91 anos, segue internada na UTI do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. A cantora, que ficou famosa nos anos de 1950, tem enfrentado um quadro de infecção urinária, além de uma doença arterial crônica e lesões no calcâneo.

"Por meio do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, informamos que a paciente Lana Bittencourt encontra-se internada em uma Unidade Intensiva do Hospital Alcides Carneiro. De acordo com o relatório médico deste sábado (29), a paciente encontra-se em regular estado geral", diz a nota enviada pela Prefeitura de Petrópolis ao MEIA HORA.