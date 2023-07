Cleo manda recado para seguidor que a comparou com Deborah Secco: 'É muito chato'

Rio - Cleo, de 40 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para rebater um internauta que a comparou com Deborah Secco, de 43. No Instagram, a filha de Fábio Jr. e Glória Pires apontou o machismo estrutural presente no comentário do usuário, que havia chamado as duas artistas de "forçadas" e dito que elas "só sabiam fazer sexo".

"Tá. Eu vou aproveitar esse comentariozinho aqui, porque é muito chato ver esse tipo de coisa. A Deborah Secco é a nova Cleo. Não! A Deborah Secco é a Deborah Secco. A Cleo é a Cleo. Entendeu? O que acontece é que quando uma mulher resolve falar abertamente sobre sexo ela é sempre estigmatizada de alguma forma", iniciou ela através de um vídeo.



Em seguida, a cantora e atriz propôs uma reflexão aos seguidores. "Quantos homens a gente vê por aí falando sobre sexo em entrevista, filme, música, em todos os lugares, de todas as formas possíveis, mas isso é totalmente naturalizado por conta do machismo estrutural, que está enraizado na nossa sociedade. Eu gostei desse comentário só para falar sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto importante, que talvez eu nunca tenha falado tão abertamente sobre aqui", pontuou.

"Quando um homem diz que já se relacionou com várias mulheres, em vários lugares, de várias formas diferentes, ele geralmente é visto como um cara bom, que está cumprindo o papel dele, que faz sucesso entre as mulheres, que ele é disputado porque várias querem ele. E a mulher que faz sucesso entre os homens é o quê? Uma mulher vulgar, uma mulher perigosa. E é isso que acontece quando uma mulher como eu ou como a Deborah resolve falar sobre as nossas experiências de vida. A gente acaba sendo estigmatizada pela sociedade, que não julga as mulheres e os homens da mesma forma", argumentou ela.

Por fim, Cleo aproveitou para trazer a temática dos esportes e incentivou os seguidores a observarem as nuances do machismo. "Outro exemplo bem recente que a gente tem é a Copa do Mundo de futebol feminino. Vocês acham que é a mesma coisa?", questionou.

Veja o vídeo