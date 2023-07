Mariana Bridi fala sobre amizade com Thais Fersoza e revela: 'Amigas de infância'

Rio - A influenciadora digital Mariana Bridi, de 38 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para homenagear a amiga, Thais Fersoza, de 39. No Instagram, a loira afirmou que as duas são "amigas de infância" e publicou um registro em que aparece ao lado da atriz, garantindo elogios dos seguidores.

"Amigas de infância que geraram uma segunda geração de amigas de infância! Como eu amo a gente!", escreveu ela, referindo-se a sua filha e de Thais.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enaltecer a dupla. "Mulheres que inspiram!", disse uma fã. "Maravilhosas!", elogiou outra. "Mamães maravilhosas e filhas plenas", opinou uma usuária. "Que amizade mais linda!", acrescentou uma internauta.