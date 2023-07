Herdeiro de Gugu, João Augusto Liberato afirma que pensa em futuro na TV

Rio - Serginho Groisman recebeu neste sábado (29) no "Altas Horas", a visita de João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu, que pediu para visitar os estúdios e conhecer os bastidores do programa. O apresentador chegou a falar rapidamente com o jovem e detalhar o motivo de sua ida até a sede da TV Globo em São Paulo, onde são gravadas as atrações.

"Prazer em te receber aqui. O João veio visitar, pediu para conhecer. Seja bem-vindo", declarou Serginho.

"Ele é muito amigo do Ryan, meu filho. Estou feliz em te ver aqui lindo, maravilhoso e bem", completou Simony, que foi uma das convidadas.

O apresentador perguntou a João se ele tem interesse de seguir a carreira do pai, que morreu em 2019, após um acidente em Orlando, nos Estados Unidos. "Eu penso sim. Gosto muito da televisão, da mídia", declarou. “Boa sorte”, desejou Serginho.