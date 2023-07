Roberto Carlos emociona em apresentação no Rio

Rio - Com mais de 60 anos de carreira, Roberto Carlos subiu ao palco da Jeunesse Arena, na Zona Oeste do Rio, encantando admiradores e público que prestigiaram sua apresentação, na noite deste sábado (29). O cantor de 82 anos, cantou hits clássicos que marcaram sua trajetória, registrada em 33 álbuns lançados em português, espanhol, italiano e inglês.

Dentre as presenças VIP, estiveram as musas das décadas de 80 e 90, Magda Cotrofe e Ísis de Oliveira, além de Valéria Valenssa, eternizada como "Globeleza". Recentemente, o astro que recebeu o título de "Rei", fez parte da trilha sonora de "Travessia", novela que antecedeu a trama "Terra e Paixão", na faixa das 21h, na TV Globo.

Com seu tradicional terno azul, Roberto Carlos emocionou e relembrou músicas que embalaram paixões, além de distribuir rosas para algumas mulheres da plateia, o que se tornou um momento que não pode faltar no show.

A estimativa é que 10 mil pessoas tenham prestigiado o cantor, que tem o título de um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher e a banda Kiss. No ano passado, com uma turnê no país, o artista brasileiro reuniu um público de aproximadamente 100 mil fãs.