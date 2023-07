Maisa Silva publica foto com amigos após incêndio no Recife

Rio - Maisa Silva usou as redes sociais neste domingo (30) para compartilhar um registro ao lado de dois amigos que estavam com ela, no apartamento que pegou fogo em Recife, Pernambuco, durante o último sábado (29). "Vivos e Juntos", dizia a legenda usada na publicação que foi repostada pela apresentadora durante a manhã.

Na data do ocorrido, a equipe da atriz usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma mensagem, tranquilizando os fãs. "Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação", escreveu.

Segundo informações repassadas por Luiz Leal, síndico do condomínio, a TV Globo, o imóvel tem 480 metros quadrados e fica no 26º andar do prédio, que conta com um apartamento por andar. O foco das chamas teria sido em um dos cômodos, localizado entre um corredor.



Leal também afirmou a emissora que os bombeiros teriam dito que o fogo começou com um curto circuito no ar-condicionado e se espalhado pela sala do imóvel. A informação não foi confirmada pela corporação.



Ao todo, sete pessoas estavam na residência, que pertence aos pais de amigas da famosa. A atriz conseguiu sair e foi vista chorando em frente ao edifício. Uma babá retirou uma criança do local e dois jovens precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.