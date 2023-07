Ivete Sangalo mostra bastidores de ida a show de Beyoncé nos Estados Unidos

Rio - Ivete Sangalo usou as redes sociais neste sábado (29) para mostrar alguns registros ao lado do filho mais velho, Marcelo Cady, durante a temporada dos dois nos Estados Unidos. Os dois aproveitaram a visita ao país para curtir um show de Beyoncé, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.

Aos 51 anos, a cantora curtiu a turnê "Renaissance", interagindo com fãs brasileiras ao ser reconhecida na plateia. Os momentos foram publicados no Instagram da baiana, que usou um look combinando com o do herdeiro. "Ela chama, a gente vem!, escreveu a artista na legenda da publicação.

Em 2010, Ivete e Beyoncé tiveram um encontro em Salvador, quando a apresentadora da TV Globo trouxe a norte-americana pela primeira vez ao Nordeste do Brasil. A última apresentação da "Queen-B" no país foi em 2013 no "Rock In Rio", onde as duas voltaram a se ver.