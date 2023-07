Luísa Sonza sobe ao palco para homenagem a Rita Lee

Rio - Luísa Sonza foi às lagrimas ao participar do show "Rita Lee por Beto Lee in Concert", realizado na noite deste sábado (29) em São Paulo. A artista foi uma das convidadas do filho da cantora, que morreu em maio deste ano aos 75 anos, para uma homenagem especial a um dos principais nomes do rock no Brasil.

Durante o Podcast "Rita Lee: Outra Autobiografia", a gaúcha revelou que uma das músicas que marcaram a carreira de Rita, foi uma "virada de chave" em sua vida particular. “Para mim, ela me traz um lugar de paz e de identificação. Guardo muitas memórias importantes sobre a Rita, mas quando escuto Amor e Sexo, me lembra um momento de virada de chave na minha vida, de começar a ver algumas visões conversadoras de onde fui criada com menos tabu. Ela me ensinou desde nova sobre as coisas da vida”, afirmou.

Sonza foi acompanhada no namorado Chico Veiga, conhecido por seu canal no Youtube, com quem assumiu o relacionamento recentemente. Além de Luísa, Fernanda Abreu também subiu ao palco, cantando com um look que continha uma imagem de Rita Lee. O viúvo da ex-mutante, Roberto de Carvalho, acompanhou a apresentação e posou para fotos com o filho nos bastidores.