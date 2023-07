Marcos Mion faz reflexão sobre paternidade e admite: 'Não tem mais criança em casa'

Rio - Marcos Mion, de 44 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para fazer uma reflexão sobre a nova etapa que vivencia na paternidade. No Instagram, o apresentador do "Caldeirão" postou uma foto ao lado da mulher, Suzana Gullo, e dos três filhos, e aproveitou para contar aos seguidores como tem lidado com a adolescência dos herdeiros.

"Mionzada unida pós-férias! Cada um seguiu suas vontades, sonhos e capacidades. Com dedicação, respeito e amor infinito. Só ter o mesmo sangue não mantém nenhuma família unida. O que faz isso é o acolhimento e o respeito. O amor. É cada um ter o espaço para ser quem é e como é. Focando nisso, a família nunca se desmantela", iniciou Mion na legenda do registro.



Na sequência, o apresentador admitiu saber que os filhos já cresceram. "Sabemos que estamos na reta final da fase da nossa vida onde as crianças vão querer passar férias, viajar e curtir com a gente. Então, é muito importante para o pai e para a mãe entenderem que eles não são mais crianças, que a dinâmica mudou, as conversas mudaram e o acolhimento ao adolescente que eles agora são é o que faz eles se sentirem no ninho, seguros e a fim de colar junto!", explicou.



"Não existe mais 'eu quero que você seja isso', 'eu quero que você goste disso', até porque, se você foi um bom pai na infância, agora está na hora daquele trabalho todo começar a aparecer em forma de personalidade e autoconfiança. Fase nova, não tem mais criança em casa! E assim vamos preparando o material para o livro 'Pai de Adolescente'! (risos)", finalizou ele.