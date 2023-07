Bruno Mazzeo ironiza situação do Vasco da Gama e garante apoio na web: 'Diretoria amadora'

Rio - Bruno Mazzeo, de 46 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para ironizar a atual situação do Vasco da Gama, que ocupa o último lugar da Série A. No Instagram, o humorista, que é um torcedor fanático do Vasco, criticou as medidas tomadas pela 777 Partners, empresa dona do time carioca, e contou com o apoio dos seguidores.

"Estou gravando esse vídeo para dizer que eu discordo completamente dos vascaínos que criticam o planejamento da 777. É um planejamento feito com muita antecedência", iniciou o artista através de um vídeo.

"A prova disso é que a gente está entrando em agosto e já está montando o time da Série B, que só começa em abril do ano que vem. Então, por favor, vamos parar de criticar", debochou Mazzeo que, inclusive, passou o amor pelo time aos três filhos.

Nos comentários do post, fãs também aproveitaram para fazer piada com a derrocada do time. "O trabalho tem sido um espetáculo. Gente de bem, com experiência no futebol, transparência na comunicação com jornalistas e torcida. Esse Vasco tá bom demais! Parabéns pelo trabalho brilhante", ironizou um internauta. "Vamos parar de criticar, poxa", concordou outro, brincalhão. "Torço pra que o Vasco saia dessa. Vocês não merecem isso que essa diretoria amadora está fazendo com o time", compadeceu-se ainda um seguidor.

Veja o vídeo