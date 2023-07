Paulinho da Viola cancela show em decorrência de problema de saúde

Rio - Paulinho da Viola, de 80 anos, precisou cancelar sua apresentação no "Festival de Inverno", que acontece neste domingo, em Três Rios, no Rio de Janeiro, em decorrência de um problema de saúde. Em nota, a equipe do artista afirmou que ele precisou de atendimentos médicos, mas não deu detalhes sobre o episódio.

"Informamos que o show que ocorreria no município de Três Rios, neste domingo, 30 de julho, pelo 'Festival de Inverno', foi cancelado. Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a um pedido médico, não será possível realizar o show. Agradecemos a compreensão", diz o anúncio publicado no perfil oficial do sambista.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar boas energias ao cantor. "Em breve você já estará 100%! Paulinho é um símbolo de vitalidade!", afirmou um usuário. "Melhoras para o mestre Paulinho!", torceu outro. "Se cuida, Paulinho! Você é muito precioso!", pontuou uma admiradora.

