Piqué briga com fãs de Shakira após divórcio polêmico e dispara: 'Vocês não são ninguém'

Rio - No último sábado (29), os fãs de Shakira se envolveram em uma briga com Piqué em Madrid, na Espanha. O jogador estava na festa de comemoração pelo encerramento da Kings League, quando foi interrompido pelos admiradores da ex-esposa. A cantora e o atleta se divorciaram em junho do ano passado.

Na ocasião, Piqué pegou o microfone para dizer algumas palavras, quando o público começou a gritar o nome de Shakira.

O jogador rebateu os fãs da cantora. "Tanto faz, eu sou campeão mundial e vocês não são ninguém", disse ele. As falas foram vaiadas pelo público.

Veja o vídeo