Gkay passa mal e precisa ser internada em hospital

Rio - A influenciadora Gkay usou as redes sociais neste domingo (30) para informar que passou mal e precisou ser internada. "Sumi porque estou malzinha, gente", adiantou ela, que não deu detalhes sobre qual teria sido o motivo da procura pela unidade de saúde. A humorista foi submetida a medicamentos para se recuperar e disse que espera estar bem nesta segunda-feira.

"Se Deus quiser, amanhã já estarei melhor", pontuou a atriz, que recentemente se arrependeu de ter realizado procedimentos estéticos no corpo. "Tirei três litros de ácido hialurônico que tinha no meu rosto. Eu tinha um pouco de distorção de imagem. Lábio carnudo é uma coisa, salsicha é outra", brincou em entrevista a Blogueirinha.

A famosa também contou que pensou que teria a autoestima prejudicada, mas que consegue se sentir melhor, tendo se arrependido de algumas medidas estéticas. "Às vezes gente perde a mão nisso de buscar o melhor e se comparar. Hoje tento não me comparar porque o legal é a gente fazer nosso trabalho e a pessoa gostar do que a gente faz, não do que o outro está fazendo e a gente está copiando", concluiu.