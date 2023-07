Felipe Poeta comemora 21 anos e ganha homenagem da mãe

Rio - Patrícia Poeta usou as redes sociais neste domingo (30) para homenagear o filho, Felipe, que comemorou 21 anos. A apresentadora deixou uma mensagem de carinho para o herdeiro, revelando detalhes da celebração, que contou com um bolo personalizado, em referência a carreira musical do rapaz.

"21 anos! O tempo voa… Feliz aniversário, meu filho, querido! Orgulho de você! Orgulho de poder fazer parte da sua vida. Quero que saiba que não importa onde, nem como, muito menos quando, sempre estarei com você até o infinito. Ser sua mãe é um presente! Te amo muito", disse a titular do "Encontro", na TV Globo.

A publicação contou ainda com uma canção chamada "Good Vibes Only", traduzida como "Boas vibrações apenas", de autoria do filho, sendo tema de fundo. O jovem é filho da jornalista com Amauri Soares, diretor da TV Globo, com quem Poeta foi casada por 16 anos.

O menino chegou a morar em Nova York e no Rio de Janeiro, antes de ir para São Paulo, onde a mãe grava o matutino exibido na TV.