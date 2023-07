Apaixonado por Anitta, Simone Sussina revela momento de intimidade dos dois

Rio - O ator italiano Simone Sussina, que foi destaque em "365 Dias", parece estar cada vez mais apaixonado por Anitta, com quem está viajando pela Grécia. O galã usou as redes sociais nesta segunda-feira (31) para compartilhar com os seguidores um registro do casal, em um momento íntimo trocando carícias, na região que a cantora escolheu para passar suas férias.

No clique, o modelo abraça a artista por trás, com as mãos sob sua cintura e o nariz sob seu pescoço, o que deixou os seguidores babando.

Os dois apareceram juntos publicamente no início de julho, quando a brasileira foi destaque em uma festa da grife Dolce & Gabanna, depois de algumas postagens terem sido feitas nas redes do casal.