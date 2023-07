Angelo Paes Leme chega para bagunçar vida de Sol em 'Vai na Fé'

Rio - Angelo Paes Leme chega a reta final de "Vai na Fé" com a promessa de uma reviravolta na vida de Sol (Sheron Menezzes). A artista que iniciou a carreira ao lado de Lui Lorenzo (José Loreto) dá os primeiros passos rumo a trajetória solo, contando com Mauro, interpretado pelo ator que volta a Globo, atrapalhando seus planos de sucesso.

Paes Leme será um magnata da indústria musical que chega como empresário de Sol, mas impõe regras pesadas para a moradora de Piedade. Em cenas previstas para este sábado (05), Mauro se irrita com as mudanças que Sol faz durante uma sessão de fotos. Posteriormente, a filha de Marlene (Elisa Lucinda) reclama das ideias do agente para seus clipes.



Sem papel fixo na emissora há 18 anos, Angelo está de volta a casa depois de uma breve participação em dois capítulos da eterna "Malhação", na temporada "Vidas Brasileiras", em 2019. O último trabalho do ator foi em "Alma Gêmea" em 2005, passando a se dedicar a Record TV entre 2006 e 2022.

Ajuda para superar a crise

Preocupados com os rumos dos projetos de Sol, Kate (Clara Moneke) e Ben (Samuel de Assis) tentam intervir, chegando a conseguir a regravação do trabalho. Entretanto, Mauro vai armar uma cilada, que não deixará a mãe de Jenifer (Bella Campos) satisfeita.



Ao assistir, Sol se enfurece com o resultado do novo clipe e discute com Mauro. O namorado da protagonista afirma que vai processar o empresário. Motivada a desistir da carreira, Sol encontra apoio em Lui, que pede para que abra seu novo show.