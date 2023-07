Sertanejo tem vídeo íntimo vazado e fecha redes sociais

Rio - Raphael Soares, da dupla com Leo, teve o momento íntimo de uma relação sexual vazado na web. Nas imagens, o cantor aparece com uma influenciadora, cuja identidade não foi revelada, enquanto curtem momento quentes em uma piscina. Após o boom do episódio, o sertanejo fechou sua conta nas redes sociais, que já ultrapassava 400 mil seguidores.

Na manhã desta segunda-feira (31) a página da dupla no Instagram publicou um vídeo anunciando uma novidade na carreira dos dois, mas não comentou o episódio, que foi flagrado por câmera de segurança do local onde os dois estavam.

Segundo o jornalista Léo Dias, as cenas foram gravadas no início deste ano, mas chegaram ao conhecimento do público apenas neste mês. Segundo o colunista, o artista tem suspeitas sobre quem vazou o conteúdo, mas optou por manter a discrição e não citar nomes.

Natural do Paraná, o companheiro de Léo tem 34 anos e faz parte do gênero "agronejo", sendo conhecido como "meninos da pecuária", ao lado do parceiro. Até o momento não houve um posicionamento público sobre o caso.