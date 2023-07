Paulinho da Viola é internado com sangramento digestivo após cancelar show em Três Rios

Rio - O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, foi internado com quadro de sangramento digestivo e passará por uma cirurgia, nesta segunda-feira (31). O artista sentiu-se mal na noite deste domingo (30), quando cancelou sua apresentação no Festival de Inverno, na cidade de Três Rios , interior do estado do Rio, e precisou ser transferido para Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital.

"Paulinho da Viola foi internado de madrugada e, pela manhã, fez uma bateria de exames que indicaram a necessidade de uma cirurgia para prevenir eventuais consequências do sangramento. Esteve todo o tempo consciente, interagindo e com humor estável", afirmou a assessoria de imprensa do artista, ao MEIA HORA.

Em decorrência do procedimento, o sambista, que está em turnê comemorativo pelos 80 anos, também precisou cancelar o show que faria em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado (5).