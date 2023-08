Fabiana Karla recebe ataques após mostrar bronzeado e rebate: 'Não pedi sua opinião'

Rio - Fabiana Karla, de 47 anos, usou as redes sociais, no domingo, para compartilhar detalhes de seu bronzeado de fita, mas acabou sendo vítima de comentários maldosos. No Instagram, a atriz foi criticada por uma seguidora, que chamou o procedimento de "cafona", mas rebateu, sem papas na língua.

"Domingo na laje com a nossa amada Erika Bronze", celebrou a artista na legenda de um vídeo em que mostra detalhes da técnica.

Nos comentários do post, a usuária aproveitou para alfinetar: "Essa marquinha é muito cafona, desculpa, só minha opinião". Fabiana, por sua vez, disparou: "Não pedi sua opinião, guarde para você".

Na sequência, inúmeros fãs aproveitaram para apoiar a artista. "Se não é para acrescentar, fica quieta. Sem noção", disse uma usuária. "Cafona é achar que tem que dar opinião", comentou mais uma. "Fabiana é livre, para de falar besteira", pediu uma admiradora.