Vídeo: No Dia do Orgasmo, Ana Maria Braga cai na gargalhada após fazer piada

Rio - Ana Maria Braga pegou Felipe Andreoli de surpresa ao fazer uma piada com o Dia do Orgasmo, que é comemorado nesta segunda-feira (31). Enquanto o jornalista comentava a contratação do colombiano James Rodríguez, pelo clube São Paulo, a apresentadora elogiou a beleza do jogador, soltou o trocadilho e caiu na gargalhada.

"Bonito ele, hein", soltou Ana Maria enquanto Felipe Andreoli falava sobre a contratação do atleta. "Bonito ele, você nem falou nada", repetiu a apresentadora. "Desculpa, bonito! James, 'cê' é lindo. Chegou com uma pele viçosa, brilhante. Deve estar indo no dermatologista umas duas vezes na semana. Olha que cútis, não tem uma ruga! Está maravilhoso, pronto para o dia de hoje. Que dia é hoje?", instigou o jornalista.

"Hoje é dia do orgasmo! Parece até gozação, né?", brincou Ana Maria, que logo em seguida caiu na gargalhada e fez Felipe Andreoli ficar sem jeito. Os dois riram tanto que a apresentadora chegou a chorar e precisou chamar o intervalo comercial para se recompor. A piada logo viralizou nas redes sociais e fez os internautas se divertirem.