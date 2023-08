Emílio Dantas se despede de 'Vai na Fé' com transformação radical; confira!

Rio - Emílio Dantas, de 40 anos, impressionou os fãs ao passar por uma transformação no visual após o fim das gravações de "Vai na Fé", novela da TV Globo em que interpreta o vilão Theo. Para se despedir de vez do personagem, o ator adotou um novo corte de cabelo, além de platinar os fios e ainda apostar em mechas coloridas na lateral do topete.

O resultado foi compartilhado pela cabeleireira responsável pela mudança e não demorou para a mulher de Emilio deixar sua reação: "Tudão", declarou Fabíula Nascimento. Os fãs do global também registraram diversos elogios para o artista: "Perfeito", disse uma internauta. "Ficou lindo", comentou mais uma admiradora. "Ficou ultra moderno e bem descolado. Tá lindo! Amei!", afirmou uma terceira.

Recentemente, Emílio Dantas abriu o jogo sobre a construção de seu personagem para a novela das 19h. O ator participou de uma reportagem do "Fantástico" sobre o comportamento do vilão da obra de Rosane Svartman, que é manipulador, abusivo, mentiroso e narcisista. "Eu assisti a muita coisa sobre sobre narcisistas, sobre psicopatas, enfim, sobre todas as vertentes possíveis para se colocar nesse personagem", contou ele.

"O Theo é um cara que ele se apresenta de uma forma para Clara (Regiane Alves). Ele se apresenta de outra forma para a Lumiar (Carolina Dieckmann), para Sol (Sheron Menezzes). Eu acho que a grande diferença do Theo é exatamente ele conseguir jogar um jogo diferente com cada pessoa", completou Emílio.