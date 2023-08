Paulinho da Viola passa por cirurgia após ser diagnosticado com tumor

Rio - Paulinho da Viola, de 80 anos, foi submetido a uma enterectomia, nesta segunda-feira, após ser internado com um sangramento digestivo na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. De acordo com boletim médico divulgado nas redes sociais do cantor, o procedimento que consiste na retirada de um pedaço do intestino "transcorreu normalmente e o paciente passa bem".

A nota ainda informa que exames apontaram um tumor raro como a causa do sangramento que levou o artista a cancelar um show que faria, neste domingo, em Três Rios, no interior do estado do Rio. Paulinho foi diagnosticado com um GIST de intestino delgado, ou tumor estromal gastrointestinal, que se desenvolve em células localizadas na parede do trato gastrointestinal.

O GIST corresponde a 1% de todos os casos de tumores no trato gastrointestinal e, geralmente, é benigno, podendo ocorrer em qualquer idade, sendo mais frequente a partir dos 60 anos. Os principais sintomas são vômito ou evacuação com sangue, dor abdominal e dificuldade de engolir ou digestão. A cirurgia de remoção do tumor é a principal via de tratamento do GIST, que também pode ser combatido com medicamentos.

No último domingo, Paulinho da Viola cancelou o show que faria no Festival de Inverno, em Três Rios, após sentir uma "indisposição". O cantor e compositor passou por uma bateria de exames, na manhã desta segunda-feira, que detectaram a necessidade de cirurgia para tratar um sangramento digestivo que o artista apresentou.

Em decorrência do procedimento, o sambista, que está em turnê comemorativa pelos 80 anos, também precisou cancelar o show que faria em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado (5).