Larissa Manoela faz post enigmático em meio à polêmica com os pais: 'A vida não pode parar'

Rio - Larissa Manoela, de 22 anos, compartilhou uma reflexão com os seguidores, nesta segunda-feira (31). Em meio à polêmica após encerrar a relação profissional com os pais, a atriz usou os Stories do Instagram para repostar um texto motivacional sobre o fim de ciclos.

"Mais um mês chegando ao fim, mais um ciclo se fechando. O tempo vai arrastando tudo, a vida não pode parar. Sei que muitas vezes são escassas as palavras de afetos e as doses de carinho, mas a vida não pode parar. Seguir é sobreviver", diz a postagem. "Seguir é encontrar novas razões, é confiar nas orações, é saber que Deus tem visto e ouvido tudo e algo novo em nós irá nascer", completa.

Recentemente, um trecho da participação de Larissa Manoela no programa "Lady Night" viralizou nas redes sociais. No vídeo, a artista explicou para Tatá Werneck que, na época, recebia mesada dos pais, que controlavam a carreira e as finanças da filha.

"O que as pessoas não sabem é que todo o meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe. Eu tenho uma mesada em um cartão e quando eu quero gastar um pouquinho mais eu guardo por três meses para acumular bastante, aí, gasto tudo de uma vez", disparou ela, em programa que foi ao ar em 2020.

Em maio deste ano, a ex-contratada da Globo informou ao público que tomaria conta da carreira, substituindo sua mãe, Silvana Taques, nas funções. Após a notícia, o pai da artista usou as redes sociais para publicar uma indireta, dirigida a filha. “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias“, escreveu Gilberto Elias.

Nos últimos dias, outra polêmica citou o nome de Silvana, depois do jornalista Léo Dias afirmar que uma propriedade de Larissa em Orlando, nos Estados Unidos, teria sido vendida sem autorização por R$ 5,3 milhões.