Beyoncé emociona com homenagem para Madonna em show: 'Gritem para a Rainha'

Rio - A cantora Beyoncé surpreendeu fãs com uma homenagem para a "rainha" Madonna no meio de um show da 'Renaissance Tour'. Na noite desde domingo (30), a diva reconheceu a artista recém saída do hospital na plateia e decidiu não deixar sua presença passar em branco.

Pouco antes de começar a cantar o hit 'Break My Soul', a famosa aproveitou um breve intervalo para mandar um recado e expressar seu carinho à uma de suas grande inspirações no meio musical: "Por favor, gritem para a Rainha. Rainha Mãe Madonna, nós te amamos!", disse Beyoncé para as mais de 50 mil pessoas que a assistiam. Celebridades brasileiras como Ivete Sangalo , Sabrina Sato e Thaynara OG também faziam parte do público que se reuniu no estádio 'MetLife', em Nova Jérsei, para prestigiar a apresentação.

Um vídeo do momento viralizou nas redes e fãs das divas elogiaram a "Queen Bee" por sua atitude. "Amamos ver uma rainha reverenciando a outra", afirmou uma internauta. "As duas maiores artistas vivas! Minhas mães", brincou outro. "Imagine respirar o mesmo ar que a Beyoncé e a Madonna. Essa plateia foi abençoada", confessou um terceiro. "Me arrepiou. São as maiores da história", admirou mais um.