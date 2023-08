Internet não se conforma com morte de Angus Cloud, de 'Euphoria': 'Eterno Fez'

Rio - A internet ficou de luto nesta segunda (31), com a morte do ator Angus Cloud , que interpretou o traficante "Fez" na série 'Euphoria', da HBO. Internautas se sensibilizaram com o falecimento inesperado do artista, que tinha apenas 25 anos, e foram às redes para lamentar a sua perda.

A notícia da morte do famoso foi tão chocante para a web que seu nome e palavras chave como 'EU NÃO ACREDITO', '' e 'MEU DEUS QUE' se tornaram parte da lista de assuntos mais comentados do Twitter horas após a divulgação do falecimento. A atriz Storm Reid, que trabalhou com Angus em 'Euphoria', chegou a postar sobre o colega em seus stories, confessando que: "As lágrimas só não param de cair". Já o ator Javon Walton, que fez o irmão de "Fez" na série, postou que Angus era "Família para sempre".

A última publicação do ator no Instagram, feita há apenas 1 semana, também se tornou um local de luto para seus fãs, que deixaram várias mensagens de carinho para o falecido. "Meu Deus, eu não tô acreditando que o ANGUS CLOUD morreu... Me recuso a acreditar! Euphoria nunca mais vai ser a mesma sem o Fezco, cara eu tô chorando", admitiu uma pessoa. "Como assim ele morreu, mano. Logo ele", lamentou outra. "Angus Cloud era um dos melhores de todo elenco de Euphoria. Os vídeos nos bastidores, o Fezco. Tô muito mal", afirmou uma terceira. "Você merecia um final feliz na vida real e na ficção… Descanse em paz Angus, meu eterno Fezco", desejou mais uma.

