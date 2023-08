Ex-marido de Andressa Urach diz que ensinou 'muita coisa' para a modelo: 'Viciada em mim'

Rio - Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, usou as redes sociais para contar sua versão de como era a vida sexual com a modelo. Neste domingo, o oficial de Justiça abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e um internauta decidiu questionar Thiago sobre as relações com a ex-A Fazenda, com quem tem um filho de um ano.

"É tudo isso que ela diz ser?", quis saber uma pessoa. "Teve muita coisa que tive que ensinar para ela", disparou Thiago. Outro seguidor perguntou se Andressa seria "gulosa" e se Thiago já teria "fugido" da ex-mulher para não transar: "Sim, já aconteceu. Ela era viciada em mim. Deve ser até hoje", afirmou.

As declarações do oficial chegaram até Urach, que se pronunciou a respeito da fala do ex-marido: "Cada homem é diferente, uns gostam de umas coisas, e outros gostam de outras. Com cada homem que fico sempre aprendo com eles", disse a loira.

Andressa ainda foi questionada sobre o que acha das mensagens que o ex-marido recebe de outras mulheres na internet: "Quero muito que ele seja feliz. Se ele gostasse de festinhas, eu pegaria essa mulherada toda junto com ele", brincou a famosa.

Recentemente, Andressa Urach abriu o jogo sobre como era a vida sexual com Thiago Lopes, antes de voltar a trabalhar como garota de programa. Nas redes sociais, a influenciadora entregou que se apaixonou pelo ex-marido por causa da performance na cama: "Eu me apaixonei por ele porque ele me com*u muito gostoso. Inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso me apaixonei, por isso a gente casou, por isso ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de p*taria. Se ele gostasse, a gente estaria fazendo p*taria juntos, essa é a verdade", declarou.